Incentivi per gli affitti dei negozi in centro: l'area si estende anche ai quartieri di Borgo san Pietro e Borgo Cotogni

Con riferimento all’avviso pubblico per la domanda di contributi finalizzato a promuovere la locazione di immobili ad uso non abitativo in Corso della Repubblica e Corso Mazzini, con una dotazione complessiva iniziale di 48.702 euro, la Giunta Comunale di Forlì ha deliberato la riapertura dei termini di presentazione delle candidature fino al 30 aprile, prevedendo anche un ampliamento dell’area d’intervento.

Il nuovo avviso, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito web del Comune di Forlì, prevede la possibilità di accedere al contributo a quanti abbiano stipulato contratti di locazione nel 2018 e nei primi quattro mesi del 2019, per i locali in Corso Mazzini e Corso della Repubblica, estendendo, inoltre, l’area d’intervento anche agli immobili nelle vie dei rispettivi quartieri di riferimento, ossia Borgo San Pietro e Borgo Cotogni.

Per un maggior dettaglio del territorio complessivamente toccato dalla misura in oggetto, basta visualizzare le relative planimetrie, pubblicate sul web unitamente al disciplinare aggiornato. Restano ferme tutte le altre condizioni, nonché i criteri e le modalità di erogazione prestabiliti. Gli aventi diritto potranno presentare domanda utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet www.comune.forli.fc.it entro il termine sopra prefissato del 30 aprile e comunque fino all’esaurimento delle risorse approvate.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Sviluppo Economico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 o telefonicamente a Maria Teresa Babacci (Segreteria del Servizio Sviluppo Economico), telefono 0543.712201, o a Piero Ghetti (Funzionario Servizio Sviluppo Economico), telefono 0543.712428.