Incidente in A14, vanno in tilt anche la via Emilia e via Mattei: lunghe code

Il grave incidente stradale che ha provocato la morte di un uomo di 31 anni in Autostrada, intorno alle 16 di mercoledì, ha provocato pesanti disagi al traffico sia in A14 che sulla viabilità ordinaria. Autostrade per l'Italia ha indicato code fino a circa 6 chilometri in direzione nord. Intorno alle 19, a tre ore dal tragico incidente il tempo di percorrenza tra le uscite di Cesena Nord e Forlì è indicato in circa 40 minuti, quindi con pesanti disagi al traffico, mentre in senso contrario (l'incidente è avvenuto in uno scambio di carreggiata e quindi incide su entrambi i sensi di marcia) per la stessa tratta servono 15 minuti.

Autostrade per l'Italia ha consigliato dunque l'uscita sulla viabilità ordinaria tra Faenza e Cesena Nord, ma questo traffico si è andato poi a sommare a quello dell'ora di punta di uscita dei lavoratori dalle zone produttive di Villa Selva, portando alla paralisi la tangenziale verso Forlimpopoli, via Enrico Mattei, la via Emilia Tra Forlimpopoli e Capocolle. Per questo per percorrere i circa 14 chilometri tra il “quadrifoglio” delle tangenziali di Forlì e Capocolle vengono indicati tempi di percorrenza di circa 40 minuti, mentre verso ovest per lo stesso tragitto ce ne vogliono circa 20 minuti. I punti maggiormente critici sono l'immissione dalla tangenziale in via Enrico Mattei, l'incricio tra via Enrico Mattei e via San Leonardo l'intersezione tra via San Leonardo e la tangenziale di Forlimpopoli, e gli incroci semaforici di Panighina e Capocolle. Si consigliano percorsi alternativi.