La sciagura di Fabio Lombini, gli ultimi istanti di vita col sorriso ripresi in un video

Il viaggio verso l'aviosuperficie. Le risate con l'amico. Attimi di spensieratezza in una domenica soleggiata di fine maggio. Gli ultimi minuti di vita di Fabio Lombini sono pubblicati su Instagram prima della sciagura. Il nuotatore forlivese di 22 anni aveva infatti pubblicato delle stories, che immortalavano gli istanti prima del volo. Telefonino in mano, Fabio aveva ripreso l'aereo a bordo del quale avrebbe viaggiato insieme a Gioele Rossetti. Nell'ultimo frame Gioele e Fabio sono seduti a bordo dell'ultraleggero, con Rossetti impegnato nelle ultime operazioni prima di azionare il mezzo.

"Hai detto come si accende un aeroplano?" si sente chiedere da Fabio con sorriso mentre Gioele spinge alcuni comandi di bordo. Alcuni minuti più tardi sarebbero precipitati al suolo da 300 metri d'altezza. L'aereo ha preso subito fuoco e per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Lombini, argento ai campionati assoluti invernali del 2017 nei 200 stile libero in 1'44"60 dietro a Filippo Megli e avanti a Filippo Magnini, già nazionale alle Universiadi di Taipei e ai campionati europei in vasca corta di Copenhagen nel 2017 (ottavo nei 200 stile libero in 1'45"05), stava svolgendo un allenamento collegiale al centro federale di Ostia seguito dal responsabile tecnico Stefano Morini ed accompagnato dal suo allenatore Alessandro Resch.

Nell'immagine Gioele Rossetti ripreso da Fabio Lombini su Instagram prima del dramma

