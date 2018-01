Incidente di caccia tra Dovadola e Rocca, ragazzo trasportato in elimedica al Bufalini

Un incidente di caccia si è verificato nella mattinata di sabato tra Dovadola e Rocca San Casciano, più precisamente in un’area di campagna nei pressi di villa Renosa, non molto distante dalla strada statale “Tosco Romagnola”. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente ma quel che è certo è che un giovane, a quanto sembra un 19enne, è stato colpito da una fucilata ed è rimasto ferito. A quanto sembra il colpo sarebbe partito accidentalmente dal proprio fucile. Immediati i soccorsi, con un’ambulanza e l’elimedica decollata da Ravenna che è giunta sul posto poche decine di minuti dopo l’incidente. Il ferito è stato stabilizzato sul posto e trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Non versa però in pericolo di vita, e durante il trasporto al nosocomio è rimasto sempre cosciente. Sul posto i Carabinieri che cercheranno di fare luce su quanto accaduto.