Tragedia domestica: scivola in una cisterna dopo un malore e muore annegato

Doveva prendere l'acqua per irrigare l'orto. Ma è scivolato all'interno della cisterna, morendo annegato. Sciagura domestica nella prima mattinata di domenica in un'abitazione a Predappio, dove ha perso la vita un 79enne. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che ha proceduto ai rilievi di legge, l'uomo intorno alle 7.30 è uscito di casa per inaffiare l'orto presente nel cortile. Improvvisamente avrebbe accusato un malore, finendo dentro la cisterna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'anziano, forse già senza sensi, è morto per annegamento. A dare l'allarme è stata la moglie, che non l'ha visto rincasare, trovandolo poco dopo esamine. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per il 79enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto il medico legale per chiarire le cause del dramma con una prima ispezione cadaverica. Tale avrebbe confermato la fatalità dovuta ad un improvviso malessere.