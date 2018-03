Ingerisce del detersivo, paura per un bimbo: soccorso con l'elimedica

E' successo tutto in un battito di ciglia. Mentre la madre era impegnata in faccende domestiche (il padre era fuori casa), il figlioletto, non distante dalla donna, è stato attirato da un contenitore all'interno del quale vi era del detersivo, ingerendo un po' del liquido. L'episodio si è consumato nel tardo pomeriggio di venerdì a Pian Baruccioli, una località nel comune di Portico e San Benedetto. L'allarme è stato dato intorno alle 17 dalla stessa madre che si è subito accorta dell'accaduto, che ha subito chiesto l'intervento dei soccorritori.

A rendere difficoltose le operazioni di soccorso del personale del 118 il fatto che l'area dove si è consumato l'incidente domestico è particolarmente impervia e lontana dal centro abitato. I sanitari sono riusciti comunque in tempi rapidi a raggiungere la zona e prestare le prime cure al piccolo. Il bimbo, di un anno e mezzo d'età, è stato quindi caricato a bordo dell'elisoccorso e trasportato all'ospedale di Bologna. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Pian Baruccioli è una località nota per la presenza di una comunità di abitanti, che hanno scelto di un modo di vivere alternativo a quello moderno.