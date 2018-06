Cade dal balcone di casa e riporta un trauma: soccorsa con l'elimedica

Potrebbe esser stato un improvviso malore la causa di un incidente domestico accaduto nel cuore della mattinata di venerdì a Bertinoro, in via Cellaimo. L'episodio si è consumato intorno alle 10.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la padrona di casa, una settantenne, si trovava sul balcone, quando è incappata in una caduta di circa tre metri. Subito è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118, che hanno operato anche con l'elimedica giunta da Ravenna. La signora, che ha riportato un trauma cranico, è stata caricata sul velivolo di soccorso giallo e trasportata al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.