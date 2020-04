Mentre gioca perde l'equilibrio e cade dalla tettoia di casa: paura per un bimbo di 9 anni

Paura per un bambino di 9 anni, incappato in un incidente in un'area privata mentre stava giocando. Il fatto è avvenuto mercoledì pomeriggio, poco dopo le 17, a Santa Maria Nuova di Bertinoro, in via Santa Croce. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, il piccolo è salito sul lucernaio per giocare, perdendo l'equilibrio e scivolando. A quel punto è caduto da un'altezza di alcuni metri nel giardino. Immediata la richiesta d'intervento al 118.

I sanitari hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica giunta da Ravenna. Il bimbo, non è in pericolo di vita, è stato stabilizzato e trasportato al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" per le cure del caso. Nella caduta ha riportato diverse fratture.

