Giovane di 15 anni cade rovinosamente nella gara di downhill: soccorso in elicottero, ha diverse fratture

Durante la gara di downhill (uno sport classificato come estremo che consiste nel percorrere una discesa accidentata con la bicicletta) che si stanno svolgendo sabato Sestola, nella pista dedicata che va da Pian del Falco a Sestola, al Cimone Bike , si è verificato un incidente, che ha coinvolto un giovane di Civitella di Romagna. Erano circa le 13 quando un ragazzino di 15 anni mentre stava effettuando la discesa, giunto all’altezza di Cà d’Albino, in provincia di Modena, nel compiere un salto con la bicicletta è caduto rovinosamente a terra.

Gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Monte Cimone si trovavano già in zona con una squadra di 10 persone per l’assistenza alla gara. I tecnici hanno raggiunto molto rapidamente l’infortunato e dopo averlo valutato e immobilizzato, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero 118 di Pavullo, dotato di verricello, con a bordo oltre al medico e all’infermiere, anche un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, in quanto il ragazzo aveva riportato un trauma cranico, una sospetta frattura di un arto inferiore e un trauma al bacino. Dopo valutazione medica il paziente è stato imbarcato sull’elicottero e trasportato in codice di media gravità all’Ospedale di Modena.