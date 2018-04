Volo di sessanta metri durante l'escursione in Campigna: due feriti

Sono finiti nel dirupo mentre si trovavano lungo un sentiero con una comitiva. Terrore nel primo pomeriggio di mercoledì sul Passo della Calla, in Campigna. Due cesenati, rispettivamente un 28enne ed una 33enne, erano impegnati in un'escursione lungo il sentiero 241, quando improvvisamente sono scivolati per circa sessanta metri. Sono stati gli amici a chiedere l'intervento del 118. Sul posto ha operato il personale del Soccorso Alpino, anche con l'elimedica decollata da Pavullo, munita di verricello.

Le operazioni di recupero e messa in sicurezza sono state abbastanza complesse a causa della zona molto scoscesa, e hanno visto impegnate oltre le due squadre di terra della stazione Montefalco e un tecnico della toscana Stazione Montefalterona, anche anche l’ausilio sempre dell’elicottero di Pavullo. Una volta messi in sicurezza e immobilizzati i pazienti, sono stati vericellati e portati in ospedale. La peggio nell'impatto l'ha riportata la ragazza, trasportata con l'elicottero al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Lesioni meno preoccupanti per l'altro infortunato, trasportato in ambulanza all'ospedale.

I SOCCORSI: GUARDA IL VIDEO