Incidente fatale in moto, fissati i funerali dell'ex arbitro e volontario della Croce Rossa

Si svolgeranno nella mattinata di mercoledì i funerali di Piero Valzania, il 67enne morto in conseguenza di un incidente mentre era alla guida della sua moto. Il destino ha voluto che a guidare il furgone con cui si è scontrato Valzania ci fosse un suo conoscente.

Grande dolore nella frazione di Provezza, Valzania era molto conosciuto per essere ex arbitro Uisp, grande appassionato di motori nonché volontario della Croce Rossa di Bertinoro. Il 67enne lascia la moglie Nadia e i figli Katia e Marco, mercoledì sarà il giorno dell'ultimo saluto a Piero, il feretro partirà alle 10:30 dall'obitorio del Bufalini per dirigersi verso il cimitero di Provezza. Il tragico incidente è avvenuto lo scorso venerdì intorno alle 15 in via Santa Maria Nuova, a poca distanza dalla casa di Valzania. L'allarme è stato immediato con l'arrivo dell'elimedica dall'elisoccorso di Ravenna ma per il 67enne non c'è stato nulla da fare.