Cade con la mountain bike a 79 anni e batte la testa: soccorso con l'elicottero delle emergenze

Per soccorrerlo è stato necessario l'elisoccorso della Toscana: troppo difficile, altrimenti, raggiungere velocemente il luogo dell'incidente che ha coinvolto un uomo, romagnolo, che a 79 anni praticava la mountain bike. L'anziano sportivo è caduto in terra, riportando diversi traumi alla spalla e alla schiena, nonché un trauma cranico, mentre percorreva il sentiero di crinale che collega il passo della Calla - tra Campigna e Stia – e l'eremo di Camaldoli. Partita la segnalazione alle 11,30 di lunedì mattina, l'intervento si è protratto fino alle 14, a causa del recupero difficoltoso avvenuto in zona impervia. Il paziente è stato portato a Ponte a Niccheri in un codice di media gravità.