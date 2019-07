Ragazzo di 14 anni rischia l'annegamento in piscina, salvato dalle manovre salvavita dei bagnini

Dramma sfiorato nel pomeriggio di mercoledì alla piscina comunale di Rocca San Casciano. Il pronto intervento dei bagnini di salvataggio ha permesso di salvare la vita ad un ragazzo di appena 14 anni che ha seriamente rischiato l'annegamento, intorno alle 18,30. Sono state tentate, con successo, le manovre di rianimazione sul posto, consentendo al giovane di riprendere la respirazione. Il tutto si è verificato nella piscina gremita di persone.

Il 14enne è stato quindi preso in consegna dal personale del 118, giunto con ambulanza e auto medicalizzata sul posto, quando il ragazzo era già cosciente. E' stato quindi portato con l'elicottero delle emergenze all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì con un codice di massima gravità. È tenuto in osservazione, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri.