Scout travolto da un albero durante la tempesta: prognosi riservata e interventi chirurgici

Sono ancora critiche le condizioni dello scout di 15 anni rimasto gravemente ferito nel crollo di un albero nelle colline di Modigliana, venerdì pomeriggio nelle imminenze della tempesta che si è abbattuta come una furia su tutta la Romagna. Il giovane, di Ravenna, si trova all'ospedale "Bufalini" di Cesena in prognosi riservata, ed è stato oggetto già di interventi chirurgici alla schiena. Il tronco secco che si è abbattuto su di lui lo ha centrato in pieno su una parte delicata del corpo e ci vorrà tempo per ridurre l'ematoma causato dal forte peso che lo ha schiacciato al suolo. Con lui c'era un altro 15enne, anche lui lievemente colpito dal tronco caduto, che ha riportato ferite ben più leggere.

L'incidente che si è verificato durante l'ondata di maltempo che ha colpito la Romagna nel pomeriggio di venerdì. Quando il cielo si è fatto cupo e minaccioso, intorno alle 18, i due giovani erano in fase di rientro nella casa parrocchiale di San Valentino, un luogo remoto che si trova tra Modigliana e Tredozio, in un'area piuttosto difficile da raggiungere sul crinale verso Rocca San Casciano. Erano vicinissimi ad un riparo, che avrebbero raggiunto di lì a poco, assieme ad una squadriglia scout della parrocchia di San Paolo di Ravenna. I due si sono fermati temporaneamente sotto un albero per indossare gli impermeabili e scrutare l'evoluzione del cielo, quando il forte vento ha fatto improvvisamente crollare al suolo un grosso albero secco. Il ragazzo è rimasto intrappolato per diverso tempo, fino a quando i soccorritori dei vigili del fuoco sono riusciti a tirarlo fuori, tagliando la pianta.