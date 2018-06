Scontro frontale: perde la vita anziana suora originaria di Corniolo

Una suora novantenne originaria di Corniolo ha perso la vita nel primo pomeriggio di lunedì in un incidente stradale verificatosi a Subbiano lungo la strada regionale 71 all'altezza di Santa Mama. Si tratta di Anna Pisanelli, novantenne, mentre è rimasta gravemente ferita un'altra suora 78enne. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elimedica ed i Vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le due suore stavano viaggiando in direzione di Pratovecchio quando si sono scontrate frontalmente contro un'altra vettura, condotta da un 25enne senese, che procedeva in direzione di Arezzo. Purtroppo per la novantenne le gravi ferite non le hanno lasciato scampo.