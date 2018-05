Perde il controllo dell'auto e si ribalta più volte: ferito un 23enne

Ha perso il controllo dell'auto, cappottando più volte in un campo agricolo. Un meldolese di 23 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di martedì, intorno alle 13.30, a Carpena. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto Infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, il giovane stava percorrendo al volante di una "Ford Fiesta" via Decio Raggi in direzione Meldola, quando nell'affrontare una curva a destra all'altezza di via Farabegoli, è scartato verso il ciglio erboso, per poi finire nel fossato che costeggia la carreggiata. L'auto, incontrollabile, si è ribaltata più volte, fermandosi in un fondo agricolo ad una cinquantina di metri dalla carreggiata. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ed i Vigili del Fuoco. Il 23enne, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.