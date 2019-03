Ciclista travolto mentre si trova sulla ciclabile: il pirata si dà alla fuga

Ciclista investito da un automobilista che si è dileguato. Il sinistro è avvenuto venerdì sera in via dell'Appennino alle 23.30. Il malcapitato, un nigeriano di 32 anni residente a Forlì, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Rocca San Casciano, stava percorrendo la pista ciclabile, quando è stato investito da un'auto che da via Ponte Rabbi attraversava verso Via Ribolle. Sulle prime si è fermato, poi è scappato dandosi alla macchia. Lo straniero è stato ricoverato al Morgagni. Continua la ricerca del responsabile dell'incidente.