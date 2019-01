Cicloamatore in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto

Grave incidente l'ultimo giorno dell'anno a Carpena con un cicloamatore 74enne rimasto seriamente ferito dopo essere stato investito da una vettura. Il sinistro si è verificato all'incrocio tra le vie Decio Raggi e via Brando Brandi, intorno a mezzogiorno, quando per cause ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Municipale dell’Unione dei Comuni l'anziano ciclista è stato centrato in pieno da una Bmw. Carambolato sull'asfalto. il 74enne è stato soccorso dal personale del 118 e, a causa delle sue condizioni, poi trasportato d'ugenza al "Bufalini" di Cesena dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione.