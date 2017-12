14enne investita e sbalzata contro il parabrezza mentre attraversa

Una giovane di appena 14 anni è finita investita da un'auto. L'incidente si è verificato intorno alle 17,45 di venerdì all'incrocio regolato da semaforo tra via Corridoni e via della Rocca. Secondo le prime informazione, la ragazza stava attraversando via Corridoni verso viale II Giugno, di fronte alla pasticceria, quando è stata colpita da un'auto, una Renault Modus, condotta da un 81enne, che stava percorrendo il viale della circonvalazione in direzione piazzale della Vittoria.

La ragazza si trovava in compagnia di altri giovani nell'attraversamento della strada, che in quel punto è regolato da semaforo. E' stata quindi caricata sul cofano della vettura ed è finita violentemente contro il parabrezza. Sul posto si sono portate l'ambulanza e l'auto medicalizzata con un codice di massima urgenza. Dopo le cure sul posto la 14enne è stata portata con urgenza all'ospedale di Forlì. Non ha mai perso conoscenza e non versa in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia Municipale che dovrà ricostruire l'accaduto, in particolare verificare se l'attraversamento della strada da parte del gruppetto di ragazzi stava avvenendo col semaforo verde o meno e se l'auto stava passando anch'essa col rosso o col verde. Lievi disagi al traffico.