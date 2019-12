Travolto da un'auto sulla Lughese, parabrezza sfondato: grave un anziano

Travolto da un'auto mentre stava attraversando la carreggiata. Ennesimo incidente stradale nel Forlivese. A rimanere ferito un anziano di 81 anni. Il sinistro si è verificato intorno alle 18 sulla Lughese, nei pressi del Conad di Villafranca. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, una "Volkswagen Golf" vecchio modello, condotta da un 86enne, stava percorrendo l'arteria dal forese verso Forlì, quando ha investito il malcapitato pedone. L'81enne ha sfondato il parabrezza, per poi rovinare sull'asfalto.

Tempestiva la segnalazione al 118, che ha attivato due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Fortunatamente le condizioni del ferito sono apparse meno gravi rispetto al temuto vista anche la dinamica dell'impatto. L'uomo è stato trasportato all'ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. La Polizia Locale nel frattempo ha proceduto ai rilievi per chiarire se il pedone si trovasse o meno sulle strisce. Il sinistro è avvenuto in corrispondenza di un attraversamento con le linee zebrate.