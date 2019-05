Rocambolesco schianto vicino al Buscherini: un'auto urta un muretto e si ribalta

Rocambolesco incidente stradale nella tarda serata di sabato in via Orceoli, nei pressi del Buscherini. Una giovane, alla guida di una "Opel Agila", si è ribaltata dopo aver urtato un muretto. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane stava percorrendo la via Orceoli in direzione di via Bertini. Nell'affrontare la svolta a sinistra per via Bentini, ha colpito il muretto che costeggia il Buscherini, finendo ruote all'aria. La richiesta d'intervento al 118 è giunta intorno alle 22.30.

Sul posto i sanitari hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo insieme ai Vigili del Fuoco. La conducente fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. Il personale del 115 ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura e alla vicina colonnina del gas. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico con deviazioni in loco.