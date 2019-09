Perde il controllo della moto, urta un albero e cade: paura sulla Provinciale del Rabbi

Ha perso il controllo della moto, urtando prima un albero a bordo strada per poi rovinare sull'asfalto. Grave incidente nel tardo pomeriggio di martedì lungo la Provinciale del Rabbi, all'ingresso dell'abitato di Predappio. A rimanere ferito è stato un giovane, soccorso dai sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elimedica. La dinamica del sinistro è al vaglio ai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Il motociclista stava percorrendo l'arteria in direzione monte, quando è incappato nello schianto. Per agevolare i soccorsi la strada è stata chiusa in entrambe le corsie, con un lungo incolonnamento di mezzi, tra cui camion e bus. Il ferito, che non ha mai perso conoscenza, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.