Scontro latero-frontale con un'auto: ferito giovane motociclista

Un ventenne è rimasto ferito in uno scontro latero-frontale verificatosi martedì pomeriggio intorno alle 15.30 in via Cavallina, al Quattro. Il giovane, in sella ad una Ktm, stava percorrendo l'arteria con direzione di marcia mare-monte, quando in corrispondenza di una curva, è venuto a collisione con una "Toyota Yaris" che proveniva dalla direzione opposta. Nell'urto la peggio l'ha riportata il conducente del due ruote: soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano.

Per chiarire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che hanno provveduto anche al sequestro dei mezzi.

Foto di repertorio