Incidente nel pomeriggio sul tratto forlivese dell'A14: lunghi incolonnamenti

Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì lungo il tratto forlivese dell'A14 Bologna-Taranto. Il sinistro, verificatosi intorno alle 17,15 in corrispondenza del chilometro 84 della corsia diretta a sud ha causato forti rallentamenti alla circolazione, con un lungo serpentone di veicoli che ha raggiunto gli otto chilometri di coda. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Forlì, hanno operato anche i sanitari del 118 con tre ambulanze.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre mezzi: due autovetture e un mezzo pesante. In totale i feriti sono stati tre, due di loro portati all'ospedale Bufalini di Cesena e uno al Morgagni di Forlì. Nessun di loro, secondo le prime informazioni, versa in gravi condizioni. L'autostrada ha visto la chiusura solo della prima corsia, ma sufficiente per creare gli incolonnamenti, dato il traffico intenso. La riapertura è avvenuta dopo circa un'ora con code in via di risoluzione.