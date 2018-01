Nebbia, serie di incidenti in A14. Automobilista in fuga dopo un tamponamento

Serie di incidenti venerdì mattina lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, dove la visibilità è stata a lungo ridotta per la presenza della nebbia. Il primo sinistro si è verificato intorno alle 8 subito dopo il casello di Forlì, direzione sud. Un cesenaticense di 35 anni, alla guida di una "Ford Fiesta", è finito fuori strada. Grazie anche all'attivazione degli airbag ed all'uso della cintura di sicurezza, ha riportato solo piccole contusioni, venendo visitato sul posto dai sanitari del 118. L'automobilista ha rifiutato poi il ricovero.

Non si era ancora dissolta del tutto la nebbia notturna, diventata nel frattempo foschia, che alle 10 si è verificato un altro incidente tra i caselli di Faenza e Forlì, sempre in direzione sud. Gli agenti della Polizia Autostradale di Pieveacquedotto hanno trovato un "Ford Escort van" in posizione pericolosa in carreggiata, con il conducente, un 67enne lughese, lievemente ferito. Messa la zona ed il veicolo in sicurezza, i poliziotti sono stati informati dall'autista di essere stato dapprima tamponato e poi spinto contro lo spartitraffico centrale.

Il veicolo che ha innescato il sinistro si è dato dato alla fuga senza che il malcapitato avesse il tempo di rendersi conto di cosa stava succedendo, non riuscendo a notare il veicolo lo aveva colpito. Gli agenti, dopo aver inviato il ferito con ambulanza all'ospedale di Forlì, hanno iniziato a raccogliere gli elementi utili al fine di risalire al veicolo responsabile dell'incidente. Inutile dire che è nell'interesse della persona allontanatisi presentarsi ad un comando di Polizia dato che rischia la denuncia per fuga ed omissione di soccorso.