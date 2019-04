Il dramma di Alina Marchetta, le indagini: trovati medicinali nella borsa dell'automobilista

E' attesa nelle prossime ore l'udienza di convalida dell'arresto della 26enne che domenica scorsa ha travolto ed uccisa la coetanea Alina Marchetta. Al momento del dramma l'automobilista si trovava alla guida con un tasso alcolemico di 1,78 grammi per litro, ovvero oltre tre volte il limite fissato dal codice della strada in 0,50 grammi per litro. Per questo motivo è stata arrestata in flagrante. La giovane, assistita dall'avvocato Marco Catalano, comparirà davanti al Monica Galassi (pubblico ministero Sara Posa) con l'accusa di omicidio stradale.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì, che al momento del sinistro hanno operato con gli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Anche lunedì mattina gli agenti erano sul posto per ulteriori rilievi. Ulteriori risposte agli interrogativi che si stanno ponendo gli investigatori in queste ore potrebbero arrivare dalle analisi del sangue. In particolare, stando a quanto riportato dalla stampa locale, sarebbero stati rinvenuti dei medicinali nella borsa dell'automobilista.

L'accertamento servirà ad appurare un eventuale assunzione dei medicinali con le sostanze alcoliche. Sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa, gli inquirenti hanno interrogato il padre della ragazza, il quale non ha saputo tuttavia fornire gli spostamenti delle ultime ore della figlia. Quest'ultima avrebbe trascorso la nottata a casa di amici. Il dramma si è consumato quando erano da poco scoccate le 9.30.

La 26enne si trovava alla guida di una Nissan Micra e stava percorrendo viale Salinatore in direzione di viale dell'Appennino. Improvvisamente ha perso il controllo dell'utilitaria, finendo prima contro il cordolo in cemento che separa la carreggiata dalla pista ciclabile che scorre lungo il viale. La vettura è carambolata contro un palo della segnaletica stradale e quindi contro un pilone della luce. Quest'ultimo è precipitato colpendo Alina, che stava per attraversare la strada sulle strisce pedonali. La commessa del negozio Stellazeta, al centro commerciale "Punta di Ferro", è morta sul colpo. La folle corsa della "Micra" si è fermata ad una decina di metri dal punto d'impatto.