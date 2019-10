Travolto sulle strisce sulla Bidentina: lo studente lotta al Bufalini di Cesena

E' ricoverato nel reparto di "Rianimazione" dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena lo studente meldolese di 17 anni travolto nella prima mattinata di giovedì sulla Bidentina a San Colombano, all'altezza del ristorante "La Faina". Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola, il giovane stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere la fermata del bus che l'avrebbe portato a Forlì, dove frequenta un istituto superiore. Il dramma si è materializzato in pochi secondi: una "Citroen C3" condotta da una donna, che procedeva in direzione monte, l'ha colpito e nell'impatto è rimasto crepato il lato destro del parabrezza.

Il 17enne è rovinato sull'asfalto privo di conoscenza. Tempestivo l'intervento del 118, che non ha potuto operare con l'elimedica per effetto della scarsa visibilità in quota. Dopo esser stato stabilizzato, il minore è stato caricato sull'ambulanza, partita a sirene spiegate in direzione del Trauma Center del nosocomio cesenate. I medici si sono riservati la prognosi.