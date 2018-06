Scontro frontale vicino all'ospedale: fuori pericolo gli anziani feriti

Non è fortunatamente in pericolo di vita la coppia di coniugi rimasta coinvolta nel tardo pomeriggio di domenica in un brutto incidente stradale a Vecchiazzano in via del Guado, all’altezza dell’intersezione con via Borghina, ad un centinaio di metri dall’accesso del pronto soccorso dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, si sono scontrate una "Fiat Grande Punto", condotta da un ventenne, ed una "Fiat Panda", sulla quale viaggiavano i due coniugi settantenni. La peggio l'ha riportata la donna, trasportata con l'elimedica al "Trauma Center" dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Al "Morgagni-Pierantoni" è stato ricoverato il marito, che ha subito nello schianto la frattura del bacino.