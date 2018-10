Morto in un tragico schianto, l'ultimo saluto ad Alessandro Vespignani

Si terranno oggi pomeriggio, venerdì, alle 15, i funerali di Alessandro Vespignani, il sessantenne di Castrocaro morto lunedì scorso a seguito di un incidente mentre si stava allenando in sella ad una bici da corsa nelle strade del Ravennate. La santa messa si svolgerà nella chiesa dei Santi Nicolò e Francesco a Castrocaro. Al termine delle esequie, che saranno officiate da don Oreste Ravaglioli, seguirà la tumulazione al locale cimitero. Lascia la compagna, una figlia ed una sorella.

Il dramma si è consumato lunedì mattina, poco dopo le 12.30, in via Castello a Ducenta, frazione ravennate. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima percorreva in sella ad una bici da corsa l'arteria da Forlì verso San Pietro in Vincoli, quando, giunto all'intersezione con via San Paolo è finito contro un furgone "Iveco Daily", condotto da un 50enne della zona, che procedeva su via San Paolo verso la Ravegnana.

Nel violento urto il ciclista è stato sbalzato a qualche metro di distanza. L'uomo, fin da subito rimasto incosciente, è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza ed elimedica, ma nonostante i tentativi di rianimazione alla fine i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 60enne. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, informato il pubblico ministero di turno Marilù Gattelli.