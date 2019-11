Alza troppo il gomito, si mette al volante e innesca un incidente: denuncia e sequestro dell'auto

"Alticcia" alla guida, ha innescato un incidente con un'altra vettura. E' quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì. Dopo aver alzato troppo il gomito, la responsabile del sinistro, una 43enne della provincia di Trento, si è messa al volante, finendo per scontrarsi con un'altra auto. Nella collisione il malcapitato automobilista ha riportato lievi lesioni. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i Carabinieri di San Martino in Strada. Vista la dinamica, i militari hanno sottoposto la donna all’accertamento alcolemico risultando positiva con un tasso ben oltre il limite consentito. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo sottoposto a sequestro.