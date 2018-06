Ancora uno schianto sulla SS67, ragazzo in moto in gravi condizioni

E’ stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena il giovane, del quale ancora non si conoscono le generalità, coinvolto suo malgrado in un grave incidente stradale che si è verificato sulla ss67 Tosco Romagnola all’altezza di Casone di Dovadola. Pare che all’origine del sinistro vi sia una mancata precedenza da parte di un’auto, contro la quale si è schiantato il motociclista che procedeva in direzione monte. Sul posto i Carabinieri che cercheranno di fare luce su quanto accaduto.