Travolta da un camion mentre va a fare la spesa: è in gravi condizioni

Travolta da un mezzo pesante mentre si stava recando a fare la spesa. Sono gravi le condizioni di una meldolese di 84 anni, trasportata con l'elimedica al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'incidente si è verificato giovedì mattina nei pressi del Conad di Meldola, in via Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio dei Carabinieri della locale Compagnia che hanno proceduto ai rilievi di legge, la donna si trovava in sella ad una bicicletta e proveniva dal centro della località bidentina, quando avrebbe iniziato l'attraversamento trasversale della strada mentre stava sopraggiungendo un camion.

L'autotrasportatore, che procedeva da Forlì verso Meldola, non è riuscito ad evitare l'improvviso ostacolo, travolgendo l'anziana. L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto poco prima delle 11.30. Sul posto sono giunti i sanitari di "Romagna Soccorso", che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Dopo i primi accertamenti si è ritenuto opportuno anche l'intervento dell'elicottero giallo, atterrato nel vicino campo sportivo, per velocizzare le operazioni di trasporto. La ferita, dopo esser stata stabilizzata, è stata caricata nell'elisoccorso e trasportata col codice di massima gravità nel nosocomio cesenate.