Rocambolesco schianto in Piazzale della Vittoria: un'auto finisce ruote all'aria

E' al vaglio degli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese la dinamica di un rocambolesco schianto verificatosi nella tarda serata di lunedì in Piazzale della Vittoria. L'incidente, avvenuto intorno alle 22.30, ha visto il cappottamento di un'auto station wagon ''Bmw 320 Touring'', all'altezza dell'incrocio di viale della Libertà, direzione centro storico. Al volante si trovava un forlivese di 52 anni.

Secondo quanto ricostruito, il conducente ha improvvisamente scartato verso sinistro, colpendo un fittone in cemento, scaraventandolo ad una sessantina di metri dal punto d'impalto. La vettura si è invece ribaltata, finendo al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito per il successivo trasporto all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Le condizioni dell'automobilista non desterebbero preoccupazioni. All'origine del sinistro potrebbe esserci un colpo di sonno, ma la Polizia Locale ha richiesto gli accertamenti alcolemici.