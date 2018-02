Auto finisce fuori strada e capotta nel campo: feriti donna e bambino di 5 anni

Un'uscita di strada improvvisa, causata a quanto pare da un gatto che avrebbe tagliato la strada nell'oscurità. E' l'incidente che si è verificato martedì sera in via Bianco Da Durazzo, stretta strada di campagna tra Villa Selva e Carpinello. Una Seat Ibiza condotta da una donna, con un bambino di 5 anni a bordo, è uscita fuori strada, finendo in un campo agricolo adiacente e terminando la propria corsa capottata. Sul posto si sonno portati i soccorritori del 118, con un codice di massima urgenza. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato per estrarre i feriti intrappolati nell'abitacolo capovolto e consegnarli alle cure del personale del pronto soccorso.

L'incidente si è verificato intorno alle 19,30 di martedì. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. L'incidente, invece, sarebbe stato dovuto ad un animale spuntato dal buio dal ciglio della strada. Entrambi i feriti sono stati portati all'ospedale di Forlì. Tanto spavento per loro, ma alla fine le ferite non sono risultate gravi.