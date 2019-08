Auto con una bimba a bordo si schianta: madre soccorsa con l'elimedica e piccola indenne

Tanta paura per un incidente stradale che ha coinvolto una madre con una bambina piccola, di 4 anni. Lo schianto si è verificato intorno alle 10,30 di venerdì sulla strada provinciale del Bidente, all'altezza di Berleta, sopra l'abitato di Santa Sofia. E' qui che un'auto si è ribaltato, finendo a sbattere contro un manufatto. Tanta paura per la bimba, che però è uscita indenne dall'incidente e riconsegnata al padre mentre la madre è stata soccorsa del personale del 118, giunto con l'elicottero delle emergenze e portata in condizioni non gravi all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto i carabinieri di Santa Sofia, per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.