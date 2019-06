Auto contromano alla Rocca, brividi per lo schianto tra due mezzi

Paura nel pomeriggio di giovedì per una vettura in contromano in via Giovanni dalle Bande Nere, la strada a senso unico a veloce scorrimento che costeggia la Rocca di Ravaldino, davanti al ristorante “Insonnia”. Lo schianto tra due vetture, avvenuto intorno alle 15,30 è avvenuto poco distante dall'intersezione con via Decio Raggi, dove chi percorre in senso corretto il viale si trova ad affrontare una curva a destra. Ed è proprio sulla curva che le due auto sono entrate in collisione frontale. Per fortuna l'incidente ha causato solo feriti lievi. Sul posto l'ambulanza del 118 e la Polizia Locale per i rilievi delle responsabilità.