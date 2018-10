Perde il controllo dell'auto e piomba contro il gazebo di un bar

Poteva avere conseguenze ben più gravi il rocambolesco schianto verificatosi nel primo pomeriggio di venerdì a Villanova, in viale Bologna. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Municipale del Reparto Infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, il conducente di una "Renault Modus", un forlivese di 28 anni, ha perso improvvisamente il controllo della sua vettura, finendo contro il gazebo esterno del Bar Latteria Edicola Roby e Roy.

La vettura ha travolto tavolini e sedie all'esterno del locale e miracolo ha voluto che in quel momento non vi fossero avventori. Il conducente non ha riportato conseguenze fisiche. La Municipale ha proceduto ai rilievi di rito per chiarire l'esatta dinamica del pauroso schianto, fortunatamente senza feriti. Secondo quanto appurato, il giovane stava percorrendo l'arteria con direzione di marcia Faenza-Forlì e la sua intenzione (questo è quanto ha riferito agli agenti) era quella di parcheggiare all'esterno del locale. Tuttavia quando i pneumatici hanno toccato una grata l'automobilista non è riuscito più a controllare l'utilitaria, che è finita contro la struttura del bar. Al termine delle formalità di rito è stato accompagnato in ospedale per le analisi del caso.

Foto di un lettore, Federico Montanari