Auto esce di strada e si blocca nel fosso: ferita in modo lieve una giovane

E' uscita fuori strada, finendo la sua corsa nel fosso laterale. E' l'incidente che si è verificato intorno alle 10 di venerdì mattina in via del Bosco, nelle campagne forlivesi. Nello schianto si è ferita, per fortuna in modo lieve, la conducente dell'utilitaria, una giovane che è stata portata al Morgagni-Pierantoni con ferite non gravi. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Forlì, che ha constatato l'uscita autonoma di strada, forse causata anche dal fondo reso scivoloso dalle piogge della mattina. Presenti per il soccorso anche i vigili del fuoco.