Pauroso schianto in A14, sbanda e si ribalta nel fosso. Ne esce con qualche contusione

Pauroso incidente nel primo pomeriggio di martedì lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Un riminese di 60 anni stava percorrendo la carreggiata sud al volante di una "Toyota Yaris", quando, per cause in fase d'accertamento agli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì, ha perso il controllo dell'utilitaria, finendo fuori strada, sradicando un cartello stradale per poi ribaltarsi nel fossato che costeggia la carreggiata.

L'automobilista ha riportato lievi contusioni, ma è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo. Il ferito è stato medicato sul posto dal personale del 118, che è intervenuto con un'ambulanza. La Sottosezione della PolStrada ha operato con due pattuglie, una delle quali per la viabilità. Il traffico ha riportato solo lievi ripercussioni, ma nessuna coda. Presente anche il personale di Autostrade.