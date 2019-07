Ancora un incidente stradale, un'auto finisce ruote all'aria: a bordo anche dei bimbi

Paura martedì pomeriggio per un incidente stradale verificatosi intorno alle 16.30 tra San Colombano e Gualdo, nel comune di Meldola, lungo la Bidentina, a circa 500 metri dal punto in cui nella nottata tra domenica e lunedì si è verificato un altro schianto con due feriti. Per cause in fase d'accertamento agli agenti dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese un'auto, una "Peugeot 307", è finita ruote all'aria, adagiandosi su di un fianco perpendicolarmente alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto col medico a bordo ed i Vigili del Fuoco per soccorrere i cinque occupanti, tra i quali tre bambini. I feriti, fortunatamente non gravi, sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure del caso. Al vaglio del personale in divisa la dinamica del sinistro, forse innescato dal fondo reso viscido dalla pioggia.