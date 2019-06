Rocambolesco schianto in via Dragoni: un'auto finisce ruote all'aria

Un tratto di via Dragoni temporaneamente chiuso al traffico giovedì mattina per un rocambolesco incidente. Un'auto è finita ruote all'aria, adagiandosi sul lato sinistro. Il fatto è avvenuto intorno alle 10.30 a poche centinaia di metri dall'intersezione semaforica con via Campo di Marte e la dinamica è al vaglio agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che, oltre che occuparsi dei rilievi di legge, hanno coordinato la viabilità.

Il conducente, soccorso dai sanitari del 118 con un'ambulanza, non ha riportato gravi conseguenze fisiche. La vettura procedeva lungo via Dragoni in direzione del forese, quando è incappata nello schianto. L'utilitaria si è ribaltata sul fianco lato guidatore, occupando parzialmente la carreggiata.