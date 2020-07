Auto si schianta contro un camion: due feriti gravi, 16enne in terapia intensiva

E' di tre feriti, tra cui un minorenne ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, il bilancio di un incidente stradale verificatosi giovedì mattina, intorno alle 8.30, lungo la Circovallazione di Forlimpopoli. Un'auto, condotta da un 46enne marocchino e con a bordo due familiari, un 25enne ed un 16enne, procedeva lungo la via Emilia in direzione di Cesena, quando, per cause in fase di accertamento ai Carabinieri della Compagnia di Meldola, si è scontrato con un autoarticolato che lo procedeva.

Il mezzo pesante era impegnato in una manovra di svolta a sinistra per via Sant'Andrea quando è avvenuta la collisione. Nell'impatto la peggio l'hanno riportata il 46enne ed il minore, seduto sul sedile posteriore. Soccorsi dai sanitari del 118, gli occupanti dell'auto sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale. Il 16enne è stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva in prognosi riservata, mentre il conducente si trova anch'egli ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Il 25enne invece ha riportato lesioni guaribili in sette giorni.

L'incrocio è già tristemente noto per una serie di incidenti stradali, anche con esito mortale. In quel punto perse la vita il 25 maggio del 2019 una 64enne di Bertinoro, mentre il 12 febbraio scorso, a poche centinaia di metri di distanza, in corrispondenza dell'intersezione con via San Leonardo, morì un cesenate di 57 anni.

Foto di repertorio