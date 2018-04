Fa un balzo sulla strada spaventata da una biscia e viene investita: bimba in gravi condizioni

Dramma sulle strade di Bertinoro: domenica mattina, intorno alle 11, una bambina di 11 anni di nazionalità cinese stava passeggiando insieme allo zio e a un altro uomo sul ciglio di via Consolare a Bertinoro, in direzione via Emilia. A un certo punto, secondo quanto raccontato dai due connazionali, la bambina si sarebbe spaventata dopo aver visto spuntare dall'erba che costeggia la strada una biscia, cosa che ha portato la piccola a fare un balzo di paura verso la carreggiata.

Purtroppo proprio in quel momento stava passando sulla stessa corsia una 72enne a bordo della sua auto che, seppur non stesse procedendo ad alta velocità, non ha potuto evitare di colpire la bambina con lo spigolo della vettura. La bimba è rovinata al suolo ed è subito stata soccorsa dal personale del 118, che ha trasportato la vittima al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, dove è stata poi operata dopo aver riportato alcune fratture alla gamba e alla mandibola. Le sue condizioni sembrerebbero ancora gravi. Nel frattempo sono stati avvisati i genitori della piccola, residenti in Cina (la bambina abitava in Italia con lo zio), mentre i Carabinieri di Meldola, intervenuti per i rilievi del caso, come da prassi hanno indagato l'automobilista per lesioni gravissime.