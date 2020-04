Investito da un'auto mentre attraversa: paura per un bambino di 11 anni

Paura lunedì mattina per un bimbo di undici anni, investito da un'auto. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata in via Fornaci, una strada a senso unico di Meldola. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comune della Romagna Forlivese, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in bici, quando, nell'effettuare un attraversamento (non è stato ancora chiarito se si trovasse o meno in sella), è stato investito da una "Opel Corsa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A seguito dell'impatto il bambino è rovinato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" per gli accertamenti e cure del caso.