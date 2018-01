Bertinoro, brutta caduta dalla bici: 57enne finisce al Bufalini

E' finito al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo una rovinosa caduta dalla bici. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di domenica, in via Santissima Trinità, a Bertinoro. La richiesta al 118 è giunta intorno alle 14.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il ferito, un 57enne, non ha perso conoscenza, ma è stato trasportato all'ospedale cesenate per le cure del caso. Al vaglio la dinamica del sinistro alle forze dell'ordine.