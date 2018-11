Investito da un'auto dopo esser uscito da scuola: paura per un bimbo di 11 anni

Investito da un'auto dopo esser uscito da scuola. Un bambino di 11 anni è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'incidente si è verificato poco dopo le 13 in via Mario Persiani, a San Martino in Strada. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti dell'Ufficio Infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che hanno proceduto ai rilievi del caso.

Il bimbo stava attraversando la carreggiata, quando è stato colpito da una "Mini Clubman" condotta da una donna, che procedeva in direzione del forese. Rovinato sull'asfalto, non ha perso conoscenza. Immediato l'allarme: sul posto hanno operato i sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Dopo esser stato stabilizzato il ferito è stato trasportato al nosocomio cesenate specializzato in traumi.