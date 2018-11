Perde in strada il carico di cachi: gli automobilisti si fermano ed aiutano il camionista nel recupero

Carico di cachi sparso per via Ravegnana. A perderlo un mezzo pesante all'altezza del cimitero monumentale di Forlì. L'incidente si è verificato martedì mattina, comportando rallentamenti all'altezza della doppia rotonda della tangenziale. Per cause in fase d'accertamento il mezzo pesante ha perso il carico, con i vari frutti che hanno cominciato a rotolare lungo la carreggiata, in particolar modo occupando buona parte della corsia direzione centro. Molti automobilisti si sono fermati per aiutare l'autotrasportatore nella pulizia della carreggiata, sistemando i cachi negli appositi cassettini.