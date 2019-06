Cade dalla bici e batte la testa: paura per un'anziana in via Lughese

Ha perso l'equilibrio dalla bici ed è rovinata sull'asfalto, battendo la testa. Paura giovedì mattina per una signora anziana. Il fatto è avvenuto giovedì mattina, intorno alle 11, a Villanfranca, nei pressi della farmacia di via Lughese. La dinamica della caduta è al vaglio agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che ha proceduto ai rilievi di legge. Non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. La signora sarebbe incappata in un incidente autonomo. Soccorsa dai sanitari del 118, con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stata trasportata col codice di media gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano.

Foto di repertorio