Cade e si ferisce mentre percorre i sentieri con la moto: soccorritori si calano dall'elicottero

Si è ferito mentre percorreva i sentieri intorno a Rocca San Casciano con la moto. Protagonista dell'incidente avvenuto intorno alle 16,30 di mercoledì è stato un 36enne rocchigiano. Giunto nel tratto compreso tra Abetia e San Donnino, per cause da accertare, è caduto riportando un trauma ad una gamba che non ggli ha più consentito di risollevare la moto e proseguire. La caduta si è verificata nei pressi di un podere agricolo dove alcune persone stavano lavorando e hanno sentito le grida di richiamo dell'infortunato. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, assieme all'elicottero dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso.

Il Soccorso Alpino ha inviato sul posto la squadra del Val Montone composta da 4 tecnici e un infermiere. Il personale del Soccorso Alpino arrivato sul posto ha provveduto a mettere in sicurezza l'infortunato e ad immobilizzare l'arto dolorante. Il personale medico è stato sbarcato col verricello in quanto il luogo non era atterrabile. Valutato dal medico il paziente è stato recuperato sempre con il verricello e consegnato all'ambulanza che si trovava, in attesa, sulla strada carrozzabile. L'uomo è poi stato portato all'ospedale di Forlì.