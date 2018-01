Cade in discesa su una strada di collina, ferito un cicloamatore

Il manto stradale accidentato ha mietuto un'altra vittima tra i ciclo-amatori. L'incidente, per fortuna non grave, si è verificato domenica pomeriggio a Voltre di Civitella, lungo la strada provinciale 68. All'altezza del km 3 un forlimpopolese di 40 anni si trovava a percorrere la strada sulla sua bici da corsa quando in un tratto in discesa, a quanto pare a causa del manto stradale leggermente accidentato, è caduto autonomamente nella strada rimanendo ferito. E' stato trasportato con i mezzi del 118 all'ospedale Morgagni di Forlì.